Serie A: Cagliari Milan

Seduta di allenamento alla Sardegna Arena per i rossoblù in vista della gara di domenica alle 18 col Milan. Dopo il riscaldamento, il gruppo è stato impegnato in una partitella a tema, quindi in una partita a ranghi misti. Si sono allenati a parte Miangue, a causa dei postumi di una contusione alla coscia destra riportata nei giorni scorsi, e Van Der Wiel, vittima di un attacco febbrile. Contro il Milan sarà ancora assente lo squalificato Joao Pedro. Domani mattina è in programma una seduta di allenamento ad Asseminello.

Biglia e Kalinic saranno con ogni probabilità titolari nel Milan domenica a Cagliari. Gattuso in difesa ritrova Abate, che da un paio di giorni ha ripreso ad allenarsi dopo l'infortunio al polpaccio, e in mediana dovrebbe schierare Kessie' e Bonaventura al fianco di Biglia. Suso e Calhanoglu sono pronti a completare il tridente con Kalinic. Sono di nuovo a disposizione anche Antonelli e Paletta, mentre serve altro tempo a Storari dopo la lesione al polpaccio. Conti ha cominciato un lavoro personalizzato sul campo a quattro mesi dall'intervento al ginocchio, ma è presto per definire i tempi di recupero. (ANSA).