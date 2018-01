Torna laLiga, Montella perde 5-3 il derby di Siviglia

Derby amaro a Siviglia per Montella che perde 5-3 contro il Betis nella 18/ma giornata di Liga. Betis parte fortissimo e va in vantaggio al primo minuto con Ruiz. Ben Yadder pareggia al 13', ma il Betis si porta di nuovo avanti con Feddal al 21'. Al 40' il Siviglia pareggia con Kjaer. A inizio ripresa Montella manda in campo Correa per Vazquez, ma il Betis allunga ancora con due reti in due minuti di Durmisi e Leon (63' e 65'). Il Siviglia risponde al 67' con la rete di Lenglet e l'ingresso al 69' di Muriel per Nolito. Ma è il Betis ad anadare ancora in gol Tello al 95'. Il Siviglia resta così al 5/o posto a 29 punti mentre il Betis sale a quota 24. L'Atletico batte il Getafe 2-0 e si porta a -6 dal Barcellona che ospita domenica il Levante. Dopo il gol in Copa del Rey, Costa a segno anche all'esordio in campionato , per poi essere espulso per doppia ammonizione. Vince anche il Valencia contro l'ostico Girona. Colpo in trasferta dell'Eibar.

Il quadro della 18/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Atlético Madrid-Getafe 2-0

Valencia-Girona 2-1

Las Palmas-Eibar 1-2

Siviglia-Betis 3-5

Leganes-Real Sociedad domenica ore 12

Barcellona-Levante ore 16:15

Athletic-Alavés ore18:30

Villarreal-Deportivo ore 18:30

Celta Vigo-Real Madrid ore 20.45

Málaga-Espanyol lunedì ore 21