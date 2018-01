FA Cup: Stoke eliminato da club 4/a serie, via Hughes

La clamorosa eliminazione in FA Cup ad opera del Coventry, club attualmente in quarta serie, è costata il posto al tecnico dello Stoke City Mark Hughes. La società ha infatti comunicato l'esonero del manager gallese dopo la sconfitta per 2-1 dei biancorossi in una partita del terzo turno della Coppa nazionale. "E' un momento molto difficile per noi, e so bene che la mia posizione è sotto esame", aveva detto Hughes dopo il match. Dovrà invece andare al replay il Leicester che in casa del Fleetowood Town, team di terza serie che gioca in uno stadio da 5.000 posti, non è riuscito a 'schiodare' il risultato dallo 0-0 iniziale e anzi ha rischiato, visto che il Town ha colpito per due volte la traversa. Ora le 'Foxes' dovranno riaffrontare gli stessi rivali, questa volta a Leicester. Intanto l'impresa di avere mantenuto la rete inviolata contro Mahrez e compagni è valsa al portiere del Fleetwood, Chris Neal, la fornitura gratuita per un anno di pizza da parte dello sponsor della squadra 'Papa John Better Pizza', che ne ha dato annuncio sui social.Al replay anche il Chelsea, fermato a Norwich sullo 0-0.