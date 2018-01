Barcellona annuncia ingaggio Coutinho, clausola 400 milioni

Il Barcellona mette nero su bianco il suo primo colpo del mercato invernale annunciando sul proprio sito il trasferimento dal Liverpool del centrocampista brasiliano Philippe Coutinho. L'ex giocatore dell'Inter firmerà un contratto per il resto della stagione e le prossime cinque e per lui è stata fissata una clausola rescissoria di 400 milioni di euro. Il club blaugrana non indica la cifra dell'operazione, che dovrebbe superare i 150 milioni di euro. Nel sito del Barcellona si ricordano i trascorsi del giocatore, che compirà 26 anni a giugno, dal trasferimento dell'allora 18enne carioca dal Vasco da Gama all'Inter, al prestito all'Espanyol fino all'approdo nel 2013 al Liverpool. "Coutinho - sottolinea la nota del Barca - è uno dei più talentuosi centrocampisti al mondo e ha tutto il potenziale per migliorare ancora".



Coutinho diventerà quindi l'acquisto più costoso nella storia del Barcellona e il terzo di sempre dopo i 222 milioni di euro pagati dal Paris SG Per Neymar e i 180, sempre del Psg, per prendere Mbappé dal Monaco. La scorsa estate il Barcellona aveva già speso 105 milioni, più eventuale bonus di altri 40, per l'acquisto di Ousmane Dembelè dal Borussia Dortmund.