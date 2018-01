Mercato: anno nuovo colpi nuovi, Inter idea Mkhitaryan

Un centrocampista per il Milan, un n.10 per l'Inter, un difensore per Juve e Lazio, un esterno d'attacco per la Roma: a 24 ore dal via ufficiale del mercato invernale (apre il 3 gennaio), le big della Serie A hanno le idee chiare, se poi si concretizzeranno o meno è da vedersi. Questo mentre nei ricchi campionati inglese e spagnolo non si bada a spese (VAN DIJK al Liverpool per 84 mln), con il Real pronto a offrire 135 mln per HAZARD e il Barca pronto a rispondere con 100 e passa per COUTINHO.



In Serie A gli identikit degli obiettivi sono abbastanza chiari: in casa Inter non è un mistero che piacciano DEULOFEU, ALEIX VIDAL, PASTORE E MKHITARYAN. In uscita (per far cassa) ci sono BROZOVIC e JOAO MARIO, sopratutto quest'ultimo (piace a Mourinho) potrebbe essere la chiave per arrivare all'armeno dei Red Devils. Il giovanissimo BASTONI dell'Atalanta, opzionato, potrebbe essere invece il rinforzo di gennaio per la difesa.



Guarda alla Premier anche il Milan che radiomercato dà sulle tracce del classe '87 del Tottenham, Moussa DEMBELÉ, mentre la Fiorentina vuole cautelarsi per il dopo-BADELJ (è in scadenza ma davanti a un'offerta congrua - della Roma? - potrebbe partire anche subito) e ha sondato la Spal per VIVIANI sul quale si muove anche la Samp, a sua volta alla ricerca di un vice TORREIRA, destinato a lasciare Genova in estate. Movimenti anche in casa Genoa, sulle tracce del granata ACQUAH che tra infortuni e problemi tattici non ha convinto Mihajlovic. Più che comprare dovrà soprattutto difendersi dagli attacchi ai suoi gioielli l'Udinese, 'rinata' sotto Massimo Oddo che non solo ha portato punti in classifica ma anche valorizzato tanti giovani, da BARAK a DE PAUL, da FOFANA a JANKTO anche se Gerolin frena: "Siamo abituati a finire la stagione", le parole del ds bianconero che smentisce l'interesse per il genoano LAPADULA.



Il Torino cerca un vice-BELOTTI: bocciato SADIQ, NIANG non convince, così Petrachi potrebbe bussare alla porta del Sassuolo per FALCINELLI. La Juve insiste sempre per EMRE CAN (in scadenza a giugno) ma bisogna convincere il Liverpool a cederlo subito, mentre ha fatto sapere che darà PJACA in prestito: le destinazioni possibili sono Schalke, Sassuolo o Atalanta, quest' ultima se dovesse cedere alle lusinghe per CRISTANTE che piace a Spalletti. CACERES è il rinforzo di gennaio della Lazio che darà in contropartita al Verona uno tra DJORDJEVIC, PEREA e LOMBARDI.



La questione DE VRIJ, in scadenza nel 2018, è sempre in altro mare: Juve, Inter e altri top club si muoveranno sull'olandese a giugno. Il Napoli adesso si accontenterà di INGLESE o in alternativa all'esterno dell'Ajax YOUNES, rimandando all'estate i 'sogni' CHIESA e VERDI, così come per ora resterà a Cagliari BARELLA, inseguito da Juve, Inter e Roma ("A gennaio non partirà nessuno", ha assicurato a Sky il ds rossoblu, Giovanni Rossi che in estate chiederà almeno 25 mln per il gioiellino sardo). Il mercato della Roma per ora resta in stand-by: i nomi accostati ai giallorossi non mancano (BADELJ, POLITANO, CARRASCO) ma al momento sembrano più suggestioni che reali operazioni possibili, anche perchè solitamente Monchi è abituato a lavorare su nomi nuovi. In uscita potrebbero invece esserci UNDER ed EMERSON, il primo in prestito per farsi le ossa, il secondo per fare cassa e investire.