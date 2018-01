Coppa Italia: Napoli Atalanta

Comincia dalla Coppa Italia il 2018 del Napoli. Gi azzurri si sono allenati anche oggi, primo giorno dell'anno, per preparare la sfida di martedì al San Paolo contro l'Atalanta. Una sfida che è anche l'appuntamento dei tifosi per riabbracciare la squadra dopo il saluto al 2017, un anno da numeri record per gli azzurri:a Fuorigrotta sono attesi circa 20.000 spettatori anche grazie alla giusta promozione del club azzurro che ha venduto pacchetti integrati per le prossime due sfide, quella ai nerazzurri e quella contro il Verona del 6 gennaio. Visto che come ha detto Sarri il "mezzo scudetto" del titolo d'inverno non vale nulla, il tecnico è orientato al turn over in Coppa Italia per presentarsi freschi alla ripresa del campionato. In difesa tornerà Mario Rui a sinistra, con Hysaj a destra mentre al centro ci sono chances per Maksimovic o Chiriches al fianco di Koulibaly. A centrocampo dvrebbe essere il turno di Diawara e Zielinski per completare i tre con Hamsik, mentre in avanti Ounas si gioca il posto con Insigne. Ma Sarri potrebbe anche optare per Zielinski a sinistra nel tridente, dando in quel caso una maglia a centrocampo a Marko Rog. Niente chances per Giaccherini che non si è allenato per un affaticamento muscolare. In palio un posto nella semifinale che potrebbe opporre il Napoli alla Juventus, e i bianconeri la spunteranno nel derby di Coppa contro il Torino.

Gasperini: 'Superare il turno sarebbe fantastico' - "Il Napoli è favorito perché gioca in casa, ma pensando alla nostra vittoria nello scorso campionato nel calcio può succedere di tutto". Alla vigilia del quarto di finale dell'Atalanta al San Paolo, Gian Piero Gasperini ai microfoni del tg sport di Rai 2 ha ricordato il precedente del 25 febbraio scorso quando i nerazzurri stesero l'avversario di turno grazie alla doppietta di Caldara: "Ci proveremo anche questa volta, seppur consapevoli della forza dell'avversario che abbiamo di fronte - ha proseguito l'allenatore dei bergamaschi -. Se superassimo il turno sarebbe un traguardo fantastico per noi in questa stagione". Il tecnico nerazzurro non ha ricette particolari per arginare l'attuale capolista del campionato: "Il Napoli può realizzare gol in qualsiasi momento sfruttando il suo gioco e la sua pericolosità offensiva - chiosa -. Noi dovremo essere attenti, evitando errori e cercando anche noi di essere pericolosi".