Risultati e classifica Serie A, tutti i gol della 19/ma giornata

Arriva all'ultimo turno la prima sospirata vittoria del Benevento in serie A con una rete di Coda che stende il Chievo. Con una doppietta di Dybal vince la Juve a -1 dal Napoli campione d'inverno mentre finisce in parità la sfida tra Inter e Lazio. Frena la Roma col Sassuolo mentre il Milan fa un punto a Firenze. La doppietta di Quagliarella decide il match con la Spal, colpi esterni per il Cagliari a Bergamo e per l'Udinese, alla 5/a vittoria consecutiva, a Bologna. Fischi per lo 0-0 tra Toro e Genoa.

Il quadro della 19/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Fiorentina-Milan 1-1

Atalanta-Cagliari 1-2

Atalanta-Cagliari 1-2 Bologna-Udinese 1-2

Roma-Sassuolo 1-1

Torino-Genoa 0-0

Roma-Sassuolo 1-1 Torino-Genoa 0-0 Sampdoria-SPAL 2-0

Benevento-Chievo 1-0

Inter-Lazio 0-0

Verona-Juventus 1-3

Crotone-Napoli 0-1

La classifica

Napoli 48

Juventus 47

Inter 41

Roma 39

Lazio 37

Sampdoria 30

Udinese 27

Fiorentina 27

Atalanta 27

Torino 25

Milan 25

Bologna 24

Chievo 21

Sassuolo 21

Cagliari 20

Genoa 18

Spal 15

Crotone 15

Verona 13

Benevento 4



Lazio, Roma, Sampdoria e Udinese una partita in meno

TUTTI I GOL / VIDEO

La classifica marcatori

- 17 reti: Icardi (4 rigori-Inter).

- 16 reti: Immobile (6-Lazio).

- 14 reti: Dybala (1-Juventus);

- 12 reti: Quagliarella (4-Sampdoria).

- 10 reti: Mertens (3-Napoli).

- 9 reti: Higuain (1-Juventus).

- 8 reti: Dzeko (Roma).

- 7 reti: Ilicic (1-Atalanta); Inglese (1-Chievo); Perisic (Inter); Iago Falque (Torino); Lasagna (Udinese).

- 6 reti: Cristante (Atalanta); Verdi (Bologna); Simeone (Fiorentina); Callejon (Napoli); D. Zapata (Sampdoria); Thereau (3-Udinese/Fiorentina); Barak (Udinese).