Serie A: Verona Juventus

"Dybala è un giocatore straordinario, ma certi paragoni fatti all'inizio dell'anno sono stati dannosi per lui. Per fortuna è un ragazzo intelligente e ha capito". Massimiliano Allegri torna così sulla condizione del numero dieci bianconero. "Non si può paragonare un giocatore di 24 anni a giocatori che hanno vinto Palloni d'Oro a grappoli, deve fare il suo percorso", sottolinea il tecnico della Juventus, che contro il Verona potrebbe schierarlo dall'inizio. Dybala, ha insistito Allegri, "deve fare il suo percorso, perché questi paragoni, che non si possono né devono fare, gli hanno arrecato solo danni. Ora dopo due giorni uno diventa un fenomeno, prima doveva fare cento partite almeno. Prima c'era la pazienza di aspettarli, ora si mettono pressioni grandissime addosso a questi ragazzi e si rischia di fargli del male. In Italia i giocatori sono sempre maturati tra i 25 e i 26 anni, quindi bisogna fargli fare un percorso di crescita senza affrettarlo".

"E' sereno, ha fatto una grande settimana", dice di lui. "Mandzukic non mi chiederà consigli sulla Cina: rimarrà alla Juventus". Massimiliano Allegri spegne sul nascere le indiscrezioni di mercato che vorrebbero l'attaccante via da Torino a gennaio. "Mario è talmente competitivo che in questo momento difficilmente accetterebbe di andare in un campionato poco competitivo - sostiene l'allenatore bianconero -. Pjaca? Parleremo con il ragazzo e valuteremo insieme, rientra da nove mesi di stop e ha bisogno di giocare, sceglieremo il meglio per lui e per la Juve".