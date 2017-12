Serie A: Inter Lazio

"Uomini deboli, destini deboli. Uomini forti, destini forti. Facciamo vedere che uomini siamo". E' il motto con cui Luciano Spalletti carica l'Inter alla vigilia della partita contro la Lazio. La squadra nerazzurra è reduce da tre sconfitte consecutive e il morale non è altissimo. "Li vedo un po' tutti demoralizzati - aggiunge Spalletti - e dispiaciuti per quanto successo. Ora bisogna stare con i giocatori. Quando vesti questi colori e questa maglia devi reagire. Un calciatore dell'Inter non si nasconde, altrimenti non deve venire all'Inter. Ti vedono, ti scoprono, ti prendono per il c..o devi essere quello forte".

Inzaghi: 'Inter ferita, venderemo cara pelle' - "Con l'Inter non è una partita decisiva per quanto riguarda la classifica ma importantissima per noi. Dovremo giocare al 120% se vogliamo fare un risultato positivo, l'Inter ha perso le ultime tre partite ma è un calo fisiologico che tutti hanno avuto, anche noi. Sono davanti a noi in classifica e noi vogliamo rimanere attaccati lì con tutte le nostre forze. Domani voglio una prova da Lazio, loro sono feriti nell'orgoglio ma dovranno passare sulla Lazio che cercherà di vendere cara la propria pelle". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara con l'Inter. Icardi contro Immobile, sarà anche sfida tra i due bomber più prolifici del campionato: "Con Higuain - osserva Inzaghi - sono gli attaccanti più forti in circolazione. Mauro e Ciro sono i migliori in questo momento. Icardi va tenuto a bada per 95' perché può sempre colpire. Anche Perisic e Candreva sono grandissimi giocatori". Al giro di boa del campionato e alla fine del 2017, il bilancio di Inzaghi è positivo: "Del 2017 sono soddisfattissimo - conclude l'allenatore biancoceleste - è stato un anno entusiasmante con la finale di Coppa Italia, siamo tornati in Europa e vinto la Supercoppa italiana. Ma il mio più grande successo è stato quello di aver riportato l'entusiasmo della gente".

Probabili formazioni.

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 29 Dalbert, 98 Lombardoni, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brozovic. Indisponibili: Miranda, D'Ambrosio, Vanheusden Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 de Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile. (55 Vargic, 23 Guerrieri, 4 Patric, 15 Bastos, 8 Basta, 27 Luiz Felipe, 5 Lukaku, 96 Murgia, 66 Jordao, 30 Neto, 10 Felipe Anderson, 7 Nani). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Leiva. Indisponibili: Caicedo, Palombi, Di Gennaro. Arbitro: Rocchi di Firenze. Quote Snai: 2.25; 3.45; 3.10.