Serie A: Fiorentina Milan

Con il morale alto e il rischio di ritrovarsi con le gomme a terra, Rino Gattuso evita accuratamente di parlare di svolta dopo il derby vinto in coppa Italia. Dal Milan vuole continuità ma teme che i 120' di fatiche con l'Inter possano farsi sentire a Firenze, contro la squadra che corre di più di tutta la Serie A. Il sospetto gli è venuto anche durante l'allenamento della vigilia, in cui è tornato fra i pali Gianluigi Donnarumma, in panchina mercoledì per un problema all'inguine, e claudicante nei festeggiamenti finali in campo. "Si è allenato, penso proprio che Gigio giocherà", ha detto Gattuso, e quindi Antonio Donnarumma tornerà riserva, affiancato da Gabriel, il portiere brasiliano da poco nuovamente tesserato dal Milan, convocato per l'infortunio di Storari. Il derby è stato accompagnato dalla visita del presidente Li Yonghong, "uomo pacato di poche parole ma chiare" che, ha raccontato Gattuso, "ha portato tranquillità, spiegando di essere uniti nel momento di difficoltà". I 120' contro l'Inter, però, hanno prodotto anche i ko di Kalinic e Abate, e lo status della condizione atletica del Milan è ancora "alla canna del gas", ha ammesso l'allenatore alla vigilia della sfida con la Fiorentina di Pioli, che nel 2012 lo voleva al Bologna.

Pioli, vogliamo chiudere bene l'anno - "Contro il Milan sarà una partita di prestigio, contro un avversario che ha una classifica inaspettata per la campagna acquisti che ha fatto e per la sua qualità, ma noi siamo la Fiorentina, scenderemo in campo per giocarcela, anche perché vogliamo chiudere bene questo anno". Così Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro i rossoneri, in programma domani nel Franchi alle 12,30. "Dispiace per il risultato in Coppa Italia, ma adesso è importante dare continuità in campionato - ha continuato il tecnico viola - per il sesto posto ci sono tante squadre, faremo di tutto per restare in questo gruppo anche noi". Fra i viola da valutare Pezzella, che ha svolto stamani la rifinitura ed effettuerà il provino decisivoprima del match".

Probabili formazioni. Fiorentina (4-3-3): 57 Sportiello, 2 Laurini, 20 Pezzella, 13 Astori, 3 Biraghi, 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout, 25 Chiesa, 9 Simeone, 77 Thereau (97 Dragowski, 4 Milenkovic, 31 Vitor Hugo, 15 Maxi Olivera, 19 Cristoforo, 6 Sanchez, 8 Saponara, 10 Eysseric, 11 Hagi, 28 Gil Dias, 30 Babacar, 27 Lo Faso). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Astori, Badelj, Chiesa. Indisponibili: Gaspar. Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma, 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura, 8 Suso, 63 Cutrone, 11 Borini. (90 A.Donnarumma, 1 Gabriel, 31 Antonelli, 15 Gomez, 22 Musacchio, 17 Zapata, 21 Biglia, 46 Gabbia, 73 Locatelli, 45 Zanellato, 10 Calhanoglu, 9 André Silva). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kessie. Indisponibili: Kessie, Storari, Abate, Conti, Mauri. Arbitro: Banti di Livorno. Quote Snai: 2.05; 3.70; 3.50.