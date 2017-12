Premier altri due turni, clou Arsenal-Chelsea

Altri due turni a cavallo di Capodanno, nel solco della tradizione dell'abbuffata di pallone sotto le feste. La Premier, quest'anno imitata per la prima volta dalla Serie A, continua a giocare senza tregua ma l'interesse viene minato dallo strapotere del Manchester City che, nel boxing day, ha portato il suo stratosferico vantaggio a 15 punti sui cugini dell'United.

Guardiola ha oliato un meccanismo prodigioso, stile Barça, e con 18 successi consecutivi (19 vittorie e un pari nel cammino totale) ha tracciato un solco destinato a rimanere record per decenni. Trascurabile l'impegno di domani in casa del derelitto Crystal Palace, appena meno facile quello successivo col Watford. L'interesse quindi si trasferisce alla corsa Champions in cui United e Chelsea hanno un certo vantaggio su Liverpool e Tottenham, piu' attardato l'Arsenal che pero' deve recuperare una gara. In questo contesto appaiono interessanti Liverpool-Leicester di domani, Burnley-Liverpool di lunedi'. Il big match e' rimandato a mercoledi' 3 con l'atteso derby Arsenal-Chelsea.

Sabato 30: 16 Chelsea-Stoke, Watford-Swansea, Liverpool-Leicester, 18.30 United-Southampton

Domenica 31: 13 Crystal Palace-City, 17.30 West Brom-Arsenal

Lunedi' 1: 16 Leicester-Huddersfield, Burnley-Liverpool, 18.30 Everton-United

Martedi' 2: 20.45 Swansea-Tottenham, 21 City-Watford

Mercoledi' 3: 20.45 Arsenal-Chelsea

Giovedi' 4: 21 Tottenham-West Ham

Negli altri campionati europei, a parte l'Italia, si gioca poco.



La Spagna riprende il 6, Germania e Francia il 12. In Scozia c'e' grande attesa per lo storico derby Celtic-Rangers domani alle 13. In Israele, l'unico torneo in cui non e' prevista alcuna sosta, la capolista H. Beer Sheva gioca in casa dell'Ashkelon domenica alle 19.15.