Coppa Italia: Milan Inter, Donnarumma salta il derby

Verranno valutate "giorno per giorno" le condizioni di Gianluigi Donnarumma, che salta il derby di coppa Italia di questa sera per un problema nella zona dell'inguine ed è in dubbio anche per l'ultimo impegno del 2017 del Milan, sabato contro la Fiorentina. Come rende noto il club, il portiere "ha effettuato questa mattina controlli strumentali che hanno evidenziato una contrattura con edema infiammatorio dell'adduttore breve della coscia sinistra". "Il quadro clinico - conclude la nota - verrà valutato giorno per giorno". Contro l'Inter, al suo posto, è probabile che giochi Marco Storari più che il fratello Antonio Donnarumma. È stato inoltre aggregato al gruppo il portiere della Primavera rossonera Matteo Soncin.

Gattuso carica Milan, derby da finale Mondiale - Dopo quattro mesi torna a farsi vedere Li Yonghong, atteso domani sera a San Siro per seguire il suo Milan, che si presenta in profonda crisi a un derby con in palio la semifinale di Coppa Italia. "In questo momento è come una finale di Coppa del Mondo. Questa partita può essere la svolta, può cambiare la stagione a livello mentale e di risultati", è la sintesi di Rino Gattuso, che una finale mondiale l'ha vinta nel 2006 ed era sulla panchina della Primavera a fine agosto, all'epoca dell'ultima visita a Milano di Mr. Li. Nel frattempo i risultati hanno messo in discussione la faraonica campagna acquisti, senza inversioni di tendenza con l'esonero di Vincenzo Montella, e la depressione è accentuata dal 'no' della Uefa al Voluntary Agreement, dalle difficoltà a rifinanziare il debito contratto con Elliott, entrambi legati anche alle incertezze sulla solidità del proprietario cinese. "Nonostante vi sia spesso una grande distanza che ci separa, io sono sempre al vostro fianco, sempre a lottare insieme a voi", ha garantito a squadra e dirigenti Li Yonghong nel messaggio di auguri natalizi in cui ha indicato come obiettivo il ritorno "tra i principali Club europei", un percorso in cui "è inevitabile che si incontrino difficoltà e ostacoli". "Ho piena fiducia in questa grande famiglia, sono sicuro che riusciremo a superare ogni ostacolo, poiché voi tutti rappresentate le fondamenta necessarie per tornare sul tetto d'Europa - ha spiegato il presidente -. Per riuscirci, mi auguro con tutto il cuore che i nostri giocatori affrontino ogni momento dell'allenamento e della partita con un impegno senza pari, e che combattano sempre".

Derby Coppa "importante", Spalletti vuole un segnale - Non sarà "una finale dei Mondiali" come definita da Gattuso per il Milan ma Luciano Spalletti, nel derby di Coppa Italia, si aspetta 'un segnale' forte dall'Inter dopo due sconfitte consecutive in campionato. Alla vigilia della sfida contro il Milan, che mette in palio il passaggio in semifinale, l'allenatore nerazzurro mette in guardia i suoi giocatori: "È una partita importantissima. Non esiste nessuna condizione affinché il risultato del derby sia un risultato qualunque. Dobbiamo domandarci se stiamo dando il meglio di noi stessi. Qualcosa al di sotto delle nostre possibilità è stato fatto. Bisogna riuscire a portare il rendimento sopra quello che è il nostro livello standard". Spalletti non sottovaluta il Milan in crisi e sa che rimediare tre sconfitte in dieci giorni potrebbe sbriciolare le certezze costruite in cinque mesi di lavoro. Dopo i due passi falsi con Udinese e Sassuolo, l'Inter è scivolata al terzo posto in classifica, staccata di cinque lunghezze dal Napoli e di quattro dalla Juventus. Serve il passaggio del turno per ritrovare carica e compattezza in vista della sfida contro la Lazio di sabato. La svolta per superare subito il primo momento di crisi della stagione, iniziato proprio con una partita di Coppa, quella vinta ai rigori col Pordenone. Dopo quel successo, forse non del tutto meritato, sono arrivati due ko. "Noi ci riteniamo pronti per giocare questa partita - aggiunge Spalletti - dà un accesso a una semifinale ed è chiaro che bisogna dare più di quello che abbiamo individualmente". La Coppa Italia non deve essere sottovalutata. Il club vuole tornare a sollevare un trofeo e se lo scudetto è ancora un sogno difficile da realizzare, la Tim Cup diventa uno dei principali obiettivi della stagione.