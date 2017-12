Serie A, Lazio-Crotone 4-0, Immobile torna al gol

La Lazio mancava la vittoria in casa ormai dal 22 ottobre, 3-0 al Cagliari. E, per quello che aveva mostrato nei primi 45' al cospetto del Crotone, non sembrava la giornata giusta per ripartire. Squadra spenta, svogliata, imprecisa. Poi, nella ripresa, basta un episodio (l'errore in scivolata di Ajeti su Immobile e la conseguente rete di un ottimo Lukaku, al primo centro in Serie A) a cambiare tutto. Merito anche degli innesti di Lulic, Leiva e Felipe Anderson. Finisce 4-0, punizione fin troppo dura per i calabresi di Mister Zenga (squalificato ed in tribuna, al suo posto Benny Carbone) che avevano tenuto bene il campo, azzardando anche un paio di ripartenze. La Lazio sale così a 36 punti, quinta e con la partita contro l'Udinese da recuperare. Incappa nel secondo ko della gestione Zenga il Crotone e resta in zona pericolo.

Immobile: "mi mancava gol, spero di fare meglio" - "Mi mancava segnare, specialmente in casa: nel calcio momenti di difficoltà capitano, io ho continuato a lavorare duramente sapendo che sarei tornato al gol e ora spero che a gennaio possa riuscire a fare anche meglio di quello che ho fatto finora". Ciro Immobile si gode il successo della Lazio sul Crotone, nel match dell'ora di pranzo della 18/a giornata della serie A: l'attaccante biancoceleste ha segnato uno dei quattro gol con cui la squadra di Simone Inzaghi ha travolto i calabresi. "I torti arbitrali? A noi giocatori interessa solo vincere le partite - ha aggiunto a Premium Sport Immobile -, le altre questioni sono di dominio della società".

Inzaghi, voglio rinnovo de Vrij sotto l’albero - Poker natalizio all'Olimpico. La Lazio ritrova il successo in casa che mancava in campionato dal 22 ottobre, un 4-0 netto sul Crotone dopo un'ora circa di astinenza e fatica a trovare le vie del gol. "Avevamo contro un Crotone ben organizzato, ci ha concesso poco nel primo tempo. Probabilmente avremmo dovuto sfruttare meglio certe situazioni ma nel secondo tempo si è vista una bella Lazio. Avevamo bisogno di questa vittoria, l'abbiamo centrata", si lascia andare Simone Inzaghi a fine match. Una partita messa in discesa dagli ingressi di Lulic e Felipe Anderson nel finale. Dopo la rete al Cittadella, oggi il brasiliano ha trovato il gol in campionato dopo 230 giorni: "Sono contento che abbia fatto due gol in due spezzoni di partita. Sicuramente con il suo rientro la Lazio si rinforza ulteriormente", ha spiegato Inzaghi, che per Natale sogna un solo regalo: "Mi piacerebbe trovare il rinnovo sotto l'albero. Per me è un piacere allenarlo, ha grandi qualità. So che sta parlando con la società, sono cose che riguardano loro, noi seguiamo gli sviluppi", chiosa il tecnico biancoceleste. Gol che mancava anche a Ciro Immobile da tre partite in Serie A: "Era importante vincere per il morale - ammette il partenopeo - vincere sotto Natale e davanti alla nostra gente. Ho avuto un po' di appannamento a novembre dopo la Nazionale ma io sono sempre stato sereno, mi è dispiaciuto che la squadra non ha vinto nelle gare precedenti ma vogliamo riprendere il nostro cammino. La prossima sfida con Icardi? È un grande campione, sta facendo grandi cose, sarà una bella sfida, spero di restare lassù fino alla fine". Scontata oggi la squalifica con Benito Carbone a sostituirlo in panchina, Walter Zenga ci mette comunque la faccia a fine gara: "Se si guarda al risultato - dice il tecnico dei pitagorici - si pensa a una partita differente. Quello che mi è piaciuto della mia squadra fino a quel momento era stata la personalità, senza fare barricate e proponendo gioco facendo vedere buona organizzazione. Non mi è piaciuto che si concedano gol quando si molla, un atteggiamento che non mi piace".

La Fiorentina si è imposta a Cagliari e il Bologna è passato a Verona