Capodanno 2020, dalla cena al look, consigli per iniziare bene l'anno

Cala il sipario sul 2019 con gli italiani che si preparano a brindare all'anno che verrà. Molti sceglieranno di aspettare il Capodanno 2020 fuori dalle mura domestiche. Non solo in alberghi, bed & breakafast e case di amici ma anche in agriturismi, da sempre tra le destinazioni amate dagli italiani che mai come quest'anno, secondo una stima della Coldiretti, hanno deciso di rimanere entro i confini nazionali.

Infatti, dei quasi sei milioni di italiani che hanno scelto di partire per trascorrere il Capodanno fuori casa, con un aumento di circa il 20% rispetto allo scorso anno, l'81% rimarrà in Italia.

Per queste vacanze sottolinea Coldiretti, il budget sarà di 434 euro a persona con un aumento del 7% rispetto allo scorso anno. In ogni caso, che scelgano di raggiungere località turistiche o di restare nella loro città, 5,6 milioni di italiani passeranno l'ultima notte dell'anno in uno degli oltre 78.000 ristoranti aperti per l'appuntamento della notte di San Silvestro.

Un numero, fa sapere la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), in leggera diminuzione rispetto al 2018 (-1,3%). Si rileva tuttavia, sottolinea Fipe, "un certo ottimismo tra gli operatori che, in ben 3 casi su 4, ritengono abbastanza probabile il tutto esaurito nel proprio locale. Nello specifico il 37,8% è assolutamente convinto che ci sarà il pienone, il 37,8% lo ritiene assai probabile e solo il 24,4% si dichiara scettico".

Non solo, sarà comunque un capodanno all'insegna del Made in Italy, perché si brinderà solo con bollicine italiane in due locali su tre. "Per quanto riguarda la tipologia di offerta - spiega Fipe - 8 ristoranti su 10 si concentrano sul cenone, gli altri su cenone e a seguire il veglione di mezzanotte. La spesa media per il primo caso sarà di 80 euro, che salgono a 105 per il secondo.

Le località di montagna, come di consueto, saranno tra le mete preferite con Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige al top secondo Assoturismo.

Tra i look prescelti per la notte di San Silvestro ecco il velluto e le paillttes ma non mancherà il lurex.

Ed ecco alcuni consigli utili per chi passa l'ultimo giorno del 2019 con i propri amici a 4 zampe per evitare che siano troppo spaventati dai tradizionali botti.