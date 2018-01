Regionali: Election Day in Lombardia e Lazio, si vota solo la domenica - SPECIALE

Non solo politiche: il 4 marzo (seggi aperti solo la domenica, dalle 7 alle 23) si votera' anche per il rinnovo dei consigli regionali di Lazio e Lombardia. A decidere l'election day nelle due regioni sono stati il prefetto di Milano e il governatore del Lazio Zingaretti. Le altre regioni che devono votare nel 2018 (Molise, Friuli, Trentino, Valle d'Aosta, Basilicata) lo faranno piu' avanti.

In Lombardia la corsa per ora e' a quattro. Per il centrodestra il leghista Attilio Fontana, dopo il forfait di Roberto Maroni. Per il centrosinistra il sindaco di Bergamo e amico di Renzi Giorgio Gori.

Per il Movimento 5 Stelle, il trentaduenne Dario Violi, consigliere regionale uscente.

Per Liberi e Uguali, che ha scelto di correre con un proprio candidato e non sostenere quello del Pd il consigliere regionale Onorio Rosati.

A Roma, all'appello delle candidature manca ancora quella del centrodestra. Se il Pd si affidera' al governatore uscente Nicola Zingaretti, che sarà sostenuto anche da LeU e i cinque stelle hanno prescelto con un voto online la deputata Roberta Lombardi, il centrodestra e' ancora in alto mare: in pista c'e' il popolare sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che piace a destra ma ha il problema di non essere di Forza Italia.

E invece Berlusconi vorrebbe che si il candidato governatore fosse uno dei suoi, come Maurizio Gasparri.