Bagnasco (Fi), decreto Conte è vasellina

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Un flacone di paraffina liquida, conosciuta come vasellina, con la scritta 'Grazie Conte': è il selfie usato dal sindaco di Rapallo (Genova) e coordinatore regionale di Forza Italia in Liguria Carlo Bagnasco per sintetizzare cosa pensa del nuovo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a sostegno dei Comuni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Misure economiche insufficienti, che non tengono conto di tante categorie e che scaricano su sindaci e Comuni responsabilità e scelte difficili senza strumenti adeguati", dice Bagnasco.