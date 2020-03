Coronavirus: 'Spagna verso picco della curva'

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Stiamo raggiungendo (in Spagna ndr) il picco della curva. Non si sa ancora esattamente quando ne avremo conferma ma lo stiamo raggiungendo". Lo ha sottolineato in conferenza stampa il direttore del Centro per le Emergenze Sanitarie in Spagna, Fernando Simón, riferisce la Cnn.

Simon ha in particolare messo in evidenza le cifre che mostrano la leggera flessione dell'aumento percentuale delle vittime anche se in termini assoluti i numeri continuano a crescere. Simon ha inoltre rimarcato che la pressione sulle unità di terapia intensiva si aggraverà: i pazienti contagiati oggi -ha detto- potranno aver bisogno di un posto in terapia intensiva nei prossimi sette o 10 giorni. Il picco quindi potrebbe arrivare la prossima settimana, ha spiegato. (ANSA).