Il Papa alle 18 darà la benedizione 'Urbi et orbi'

Questo pomeriggio alle 18 il Papa pregherà sul sagrato della Basilica di San Pietro per invocare la fine della pandemia da coronavirus. L'evento potrà essere seguito in diretta via web anche da persone con disabilità comunicative e uditive. Radio Vaticana-Vatican News, infatti, oltre alla tradizionale diretta streaming con tele-radiocronaca in 8 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, arabo e cinese) attiverà anche un canale dedicato su YouTube per la traduzione nella Lingua dei Segni. La traduzione in Lis sarà a cura di suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per la pastorale delle persone con disabilità.