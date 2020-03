Coronavirus: Crimi, estendere reddito

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Noi non possiamo più aspettare, nei prossimi giorni bisogna subito iniettare liquidità alle persone.

Da oggi pomeriggio sarò in riunione permanente con i ministri 5 Stelle finchè non riusciremo a trovare proposte per fare in modo che dall'inizio della prossima settimana gli italiani possano andare in banca e trovare sul conto corrente i soldi per continuare a sopravvivere. Altrimenti fra 3 mesi non avremo un motore con cui ripartire. Il reddito di cittadinanza sta salvando milioni di persone in questo momento, se non ci fosse oggi avremmo 3-4 milioni di persone ancora più in difficoltà.

Dobbiamo estenderlo a tutte le persone che in questo momento non hanno un reddito perchè hanno perso il lavoro o perchè non possono lavorare a causa delle restrizioni". Così il capo politico M5s Vito Crimi in un'intervista a Radio Cusano Campus.