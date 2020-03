Salvini ,no a uscita anticipata detenuti

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - "Va bene penalizzare chi è in giro senza motivo perché mette a rischio anche la vita degli altri.

Ma abbiamo fatto presente al governo una cosa inaccettabile, nel decreto Cura Italia si prevede l'uscita anticipata dal carcere per migliaia di detenuti che possono avere uno sconto di pena dai 6 ai 18 mesi". Così il senatore della Lega, Matteo Salvini.

"Dimmi perché devi mandare in galera gli italiani che sono fuori casa oggi senza motivo - ha detto riferendosi all'inasprimento delle misure per chi non rispetta le norme - e devi fare uscire di galera alcune migliaia di persone che se sono in galera qualche problema l'hanno creato". La tutela della salute dei carcerati e dei poliziotti "passi attraverso le mascherine, i guanti, le protezioni, l'utilizzo delle strutture che oggi sono vuote o poco utilizzate. Sicuramente fare uscire 5 mila carcerati, molti dei quali non hanno un domicilio -ha concluso- e a Milano c'è anche qualche genio che dice di requisire gli hotel per metterci i carcerati. Stiamo scherzando".