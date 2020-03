Blog 5S, ad aprile intervento su aziende

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Cura Italia è il primo passo di un lungo percorso per portare il Paese fuori dall'emergenza. Al primo posto c'è l'emergenza sanitaria, c'è la vita dei nostri concittadini, c'è il sostegno a medici e infermieri che stanno gettando il cuore oltre l'ostacolo nella trincea degli ospedali.

Di pari passo, stiamo lavorando per contrastare l'emergenza economica: ad aprile interverremo in modo poderoso per ristorare le imprese in difficoltà, sbloccare cantieri per miliardi di euro e aiutare lavoratori e famiglie. Vinceremo questa battaglia, uniti, da grande Paese quale siamo". Così il M5s in un post sul blog delle Stelle.

"Nessuno deve sentirsi abbandonato" perché il decreto Cura Italia "contiene una serie di provvedimenti senza precedenti per aiutare il Paese ad affrontare tutti i disagi dovuti alla diffusione del coronavirus e alle misure restrittive. Abbiamo fatto un primo passo fondamentale per sostenere famiglie, lavoratori, commercianti e professionisti travolti dalla crisi".