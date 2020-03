D'Incà, rapporto stretto con opposizioni

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Non sopporto più le ipocrisie che spesso in politica la fanno da padrone. Il parlamento sta lavorando e ringrazio tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione per il contributo che stanno dando. Nell'ultimo incontro di ieri sera con i leader del centrodestra abbiamo concordato di avere ancora un maggiore rapporto con le opposizioni. Per il resto, basta passarci davanti e si nota che Montecitorio e Palazzo Madama sono aperti". Lo dice, intervistato da Radio Cusano Campus, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.