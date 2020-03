Bozza dl, previste multe e stop attività

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Chi non rispetta le misure di contenimento contro il Coronavirus, "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000". E' quanto prevede la bozza del dl decreto, ancora in fase di messa a punto, che sarà oggi all'esame del Cdm. A quanto si apprende, nel governo c'è chi ritiene sia opportuno abbassare a 2000 euro la sanzione massima. E' prevista inoltre la "chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni" se si violano gli obblighi previsti per le attività commerciali.