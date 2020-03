Salvini, chiediamo incontro a Colle

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Oggi conto di avere, a nome di tutto il centrodestra, una risposta per un incontro positivo e costruttivo. La nostra voglia è quella di collaborare, di metterci a disposizione, di andare in Parlamento che è il nostro luogo di lavoro, come il supermercato per le cassiere. Di ascoltare in Parlamento i ministri, il Presidente del Consiglio, di poter fare suggerimenti, proposte migliorative". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 questa mattina durante "Non Stop News" alla domanda sull'incontro per tutte le opposizioni con il Presidente della Repubblica, chiesto ieri dal leader della Lega.