È morto Carlo Casini, fondatore del Movimento per la Vita. Aveva 85 anni

Al termine di una lunga malattia è morto nella sua casa romana Carlo Casini, 85 anni, fondatore del Movimento per la Vita. Lo scrive Avvenire. "Tra i protagonisti del cattolicesimo impegnato nella società, nella cultura e nella politica tra XX e XXI secolo, magistrato, giurista, parlamentare, eurodeputato, promotore di iniziative pubbliche di straordinario rilievo ed efficacia che hanno portato negli anni a una immensa fioritura di bene", sottolinea il quotidiano della Cei nel ricordarlo. Era nato a Firenze il 4 marzo del 1935.

"A nome di tutto il Family Day desidero esprimere la vicinanza alla famiglia di Carlo Casini, che è morto oggi dopo oltre 40 anni di impegno per la tutela della vita nascente e della maternità. Magistrato, politico e attivista cattolico, le battaglie di Carlo Casini hanno dato tantissimi frutti; dalla Fondazione del Movimento per la Vita italiano alla creazione della rete territoriale dei Centri di Aiuto alla Vita (Cav) che hanno consentito la nascita di oltre 200mila bambini". E' quanto dichiara il leader del Family Day Massimo Gandolfini.

"Il suo impegno instancabile e il suo stile di vita e di azione in favore delle famiglie e della vita umana in tutte le sue molteplici forme e dimensioni - afferma in una nota il Forum delle associazioni familiari - continueranno a vivere e a ispirare l'opera di tanti politici, intellettuali, volontari e attori del mondo della Chiesa, della società e della cultura".

"Oggi ci lascia Carlo Casini, fondatore e guida storica del Movimento per la Vita. Un uomo straordinario che ha dedicato tutta la sua esistenza alla difesa della vita e ha animato un volontariato appassionato, che in oltre 40 anni di attività ha dimostrato con i fatti che è possibile salvare una vita, offrire un'alternativa all'aborto e aiutare le donne ad affrontare la bellissima avventura della maternità. Casini è stato e sarà un esempio da seguire. Alla sua famiglia, al Movimento e a tutti i volontari giungano il mio abbraccio e la mia vicinanza". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni.