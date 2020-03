Cronache della pandemia - Israele

Una nuova app israeliana è in grado di avvisare all'istante i propri utenti se si è incrociato qualcuno che è stato infettato dal coronavirus. L'applicazione - resa nota dal ministero della sanità - si chiama 'HaMagen' (Lo Scudo) - mette a raffronto i dati di localizzazione del cellulare dell'utente con le informazioni contenute nei server del ministero riguardo gli spostamenti dei casi positivi al virus nel corso degli ultimi 14 giorni prima della diagnosi. In caso di contatto, l'utente dell'app è avvisato e gli viene data l'opzione di riferire con un modulo l'esposizione al ministero.

Il ministero della sanità ha promesso agli utenti che la procedura è strettamente volontaria, che le informazioni sull'applicazione sono in sicurezza e che i movimenti di chi usa l'app non saranno usati altrimenti dal governo per tracciare gli spostamenti dei cittadini ignari della loro infezione. Se 'HaMagen' invece non riporta alcun incontro sospetto, gli utenti sono informati che "in base ai dati raccolti fino allora, non è stato trovato alcun punto di contatto". Fino ad adesso, i movimenti dei positivi erano pubblicizzati sul sito del ministero della sanità e capire se si fosse entrati in contatto con uno di questi poteva richiedere molto tempo e memoria di ferro. L'app permette invece di farlo in tempo reale e senza omettere alcun passaggio dovuto ad un vuoto di ricordo. Inoltre - viste le polemiche sulla violazione della privacy a causa della decisione del governo di tracciare i malati in modo tecnologico affidando il compito allo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno dello stato - secondo l'esperto, Ran Bar-Zik - citato da Haaretz - "l'applicazione è sicura".