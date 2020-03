Il Papa prega per i malati che muoiono soli e per le famiglie

"In questi giorni ascoltiamo le notizie di tanti defunti, uomini, donne, che muoiono soli senza poter congedarsi dai loro cari. Pensiamo a loro e preghiamo per loro. Ma anche per le famiglie che non possono accompagnare i loro cari nel trapasso. La nostra preghiera speciale e per i defunti e i loro familiari". Lo ha detto papa Francesco all'inizio della messa di stamane a Casa Santa Marta, trasmessa in diretta streaming.