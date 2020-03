Coronavirus:cinema, Anac aderisce a appello artisti iraniani

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Dobbiamo fare il possibile, tutti insieme, per salvare le vite umane, a prescindere da conflitti geopolitici". E' quanto si legge in un comunicato dell'Anac, l'Associazione nazionale autori cinematografici, in risposta ad un appello di decine di artisti iraniani, tra cui registi ed attori, perché vengano sospese le sanzioni americane contro l'Iran al fine di rimuovere ogni ostacolo alla lotta contro la pandemia da coronavirus. "Le autrici e gli autori italiani dell’Anac - si legge nella nota - sostengono gli artisti e il popolo iraniani, oppressi da questa terribile emergenza. Non possono e non devono sussistere sanzioni in un momento di assoluto bisogno come quello della pandemia, sanzioni che provocano grandi difficoltà a reperire adeguati strumenti e misure idonei a contenere il virus". "Aderiamo - conclude il comunicato - alla lettera degli artisti iraniani. Invitiamo tutti a firmarla e a farla circolare il più possibile". (ANSA).