Coronavirus: Fico, Camere lavorano

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Ieri abbiamo parlato del ruolo del Parlamento in questo momento difficile per tutti: le Camere sono e devono restare centrali, ma soprattutto devono lavorare per dare risposte alle persone. Chi parla di Parlamento chiuso è confuso o distratto: non abbiamo mai chiuso e non chiuderemo." Lo scrive su facebook il presidente della Camera Roberto Fico in un post in cui rilancia una sua intervista di ieri a Radio24.