Coronavirus: Conte, grazie a medici eroi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Ieri abbiamo lanciato un appello straordinario per creare una task force di 300 medici. Sono già oltre 3.500 i medici che hanno risposto all'appello, un numero che sta crescendo di ora in ora. In un momento così difficile, questa è l'ennesima risposta generosa di cui tutti noi italiani possiamo andare fieri. Grazie a tutti, eroi in camice bianco".

Così su Fb il premier Giuseppe Conte.