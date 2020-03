Cronache della pandemia - Brasile

"Io spero solo che la gente lo capisca: questo è un problema molto grave, e ce l'abbiamo qui": questo l'appello ai suoi connazionali lanciato dalla madre del primo morto per coronavirus in Brasile, una signora 82enne che è risultata positiva al virus e che ha il marito e altri due figli ricoverati in ospedale.

In dichiarazioni alla Globo la signora - che non ha voluto identificarsi - ha raccontato che ha scoperto la causa della morte del figlio solo al funerale, quando ha chiesto perché la bara era chiusa. Il figlio, un 62enne con problemi di diabete ed ipertensione che non era stato all'estero, è morto martedì scorso in un ospedale di San Paolo, prima vittima del coronavirus in tutto il Brasile.

Ora sua madre è isolata a casa, dopo che le hanno confermato il suo contagio, e non può visitare il marito e altri due figli, anch'essi di una certa età, ricoverati da due giorni. "Mi sento male, ho come un malessere generale in tutto il corpo, una sensazione molto brutta, con la bocca secca e amara", ha spiegato.

Uno dei suoi nipoti ha aggiunto che è stupito dal fatto che molti dei parenti e congiunti dello zio morto per coronavirus non si sono ancora sottoposti al test. "Cinque persone vivevano con mio zio, e nessuno finora si è fatto fare il test: ho un altro zio e una zia in ospedale, tutti in terapia intensiva e mio nonno con un quadro clinico che sta peggiorando, e nessuno fa niente", ha detto ai media.

San Paolo è finora lo Stato brasiliano in cui si concentrano il maggior numero di casi confermati (286) e di decessi (5) legati alla pandemia di coronavirus, ma solo questo week end entrano in vigore le prime misure restrittive per combattere la diffusione della malattia: chiusura dei centri commerciali e negozi non essenziali, cancellazione di eventi pubblici e riduzione del trasporto pubblico.