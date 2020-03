Tajani, bene Bce ma non basta

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Era ora! Finalmente la Banca Centrale Europea ha deciso di usare il bazooka e di immettere centinaia di miliardi sul mercato. Bene, ma non sarà sufficiente. Serviranno altri interventi per battere il coronavirus e tutelare attività produttive e cittadini anche per il futuro". Lo scrive su Twitter, Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.