Mattarella, da Biagi impegno prezioso

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "A diciotto anni dal brutale assassinio, le qualità di studioso di Marco Biagi e il suo appassionato impegno riformatore costituiscono un patrimonio prezioso". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione.

"In questa giornata di memoria - prosegue - rivolgo anzitutto il pensiero alla signora Marina Orlandi Biagi, ai figli, agli amici e a quanti hanno continuato in questi anni ad approfondire la ricerca, nel campo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, e a camminare sul solco dell'impegno civile di Marco Biagi. A tutti desidero esprimere i sensi della mia solidarietà".