Crimi, è ora di parlare di voto online

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Le aule parlamentari devono funzionare, non c'è dubbio, ma rispettando i criteri principali: riunirsi per i provvedimenti essenziali e usare degli accorgimenti. Le commissioni hanno anche la facoltà di votare in deliberante: cioè esprimendo su un testo il voto finale, se ce'è unanimità dei gruppi su questa procedura". Lo dice il capo politico del M5S Vito Crimi, ad Agorà, sottolineando come per quanto riguarda "il voto telematico sia ora di cominciare veramente a discuterne, così come di identità digitale".