In E-R stretta su bici-passeggiate

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Nuova stretta dell'Emilia-Romagna sui luoghi di potenziale aggregazione. Con un'ordinanza emessa in serata, la Regione dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici, misura già presa da più sindaci. Inoltre, l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per lavoro, ragioni di salute o necessità come gli acquisti alimentari. E per le attività motorie come passeggiate o uscite con animali di compagnia, "si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione".