Cronache della pandemia - America latina

L'emergenza per evitare una diffusione del coronavirus è generalizzata in moltissimi Paesi dell'America latina, e lo provano le stringenti misure adottate da Cile ed Ecuador perfino per due territori, l'Isola di Pasqua e l'arcipelago delle Galapagos, che si trovano rispettivamente a 3.700 e 1.000 chilometri dalla terraferma continentale.

Guardando a quello che succede nel mondo, Pedro Edmunds, sindaco di Rapa Nui (nome indigeno dell'Isola di Pasqua famosa per le misteriose statue Moai), ha deciso di proteggere i 7.000 abitanti da lui amministrati, tutti indenni dal contagio. E quindi ha chiesto alla compagnia Latam, l'unica che collega il territorio vulcanico con Santiago del Cile e Tahiti, di sospendere il servizio aereo per 14 giorni.

Gli ultimi passeggeri, giunti ieri in due voli che si sono incrociati in direzioni opposte, sono stati fatti scendere e messi in rigida quarantena.

Per non essere da meno con il suo gioiello turistico principale, l'arcipelago delle Galapagos, il governo di Quito ha disposto, nel quadro della dichiarazione di stato di emergenza su tutto il territorio ecuadoriano, "la restrizione completa di visitatori nel Parco Nazionale e nella Riserva marina", a tempo indeterminato.

Fu questo arcipelago, dove non è stato riscontrato neppure un caso di contagio da Covid-19 (contro i 155 confermati sul territorio continentale ecuadoriano), che permise al naturalista britannico Charles Darwin di elaborare la sua rivoluzionaria teoria sull'evoluzione delle specie.