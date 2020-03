Cronache della pandemia - Africa

Il coronavirus è arrivato pure in uno degli angoli più strategici dell'Africa: l'orientale Gibuti, all'estremità meridionale del Mar Rosso. Il primo caso viene segnalato da un comunicato del ministero della Salute: si tratta di un militare delle Forze speciali spagnole arrivato sabato assieme a 31 commilitoni all'aeroporto del minuscolo Stato del Corno d'Africa sullo stretto Bab al-Mandab, passaggio per le petroliere che trasportano greggio dal Golfo persico all'Europa.

Gibuti è un rilevante punto strategico-militare che fra l'altro ospita una base statunitense che lancia attacchi con droni su Somalia e Yemen, una base cinese e la prima allestita all'estero dal Giappone dopo la Seconda guerra mondiale.

L'Italia ha la 'Amedeo Guillet', base operativa avanzata interforze che ospita mediamente circa cento militari-

Per proteggersi dal contagio, il contingente spagnolo è stato messo in quarantena in una base aerea francese, ha annunciato su Twitter il ministro degli Affari Esteri di Gibuti, Mahamoud Ali Youssouf. E, come riportano i media locali, Gibuti ha subito chiuso al traffico passeggeri il proprio aeroporto. Anche il treno che collega l'ex Somalia francese ad Addis Abeba, la capitale della confinante Etiopia, è stato sospeso sine die.

Con una strategia simile a quella asiatica, molti stati africani stanno prendendo misure per contrastare il virus che, se si propagasse nel cuore del continente, sarebbe impossibile poi da arginare a causa di disordinati agglomerati urbani e fragili sistemi sanitari.