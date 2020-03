Coronavirus: Fico, il Parlamento non può chiudere

In questi giorni difficili per il Paese, il Parlamento non può chiudere, deve essere in prima linea, non può arretrare come non arretrano medici o altre categorie impegnate nell'emergenza coronavirus.

Intervistato da Repubblica, il presidente della Camera Roberto Fico spiega le ragioni per le quali l'attività parlamentare deve andare avanti, e sull'ipotesi di voto online fa presente la complessità del tema, ipotizzando invece una Commissione speciale cui si affidi l'istruttoria di tutte le leggi, ferma restando la deliberazione finale dell'Aula.