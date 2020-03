Coronavirus: Oxfam, raccolta fondi per ospedali e stranieri

Oxfam lancia una raccolta fondi per aiutare gli ospedali, le scuole, le famiglie in difficoltà e gli stranieri. In particolare, i soldi raccolti andranno agli ospedali in Toscana con cui l'organizzazione umanitaria è in contatto, come l'ospedale di Careggi a Firenze. Sul fronte scuola, continuano i progetti per la formazione degli insegnanti e le attività contro la dispersione scolastica.

In particolare, ora sulla piattaforma di 'educazione alla cittadinanza globale' di Oxfam Italia si metteranno a disposizione nuovi materiali per i docenti. Verrà inoltre potenziato il servizio di mediazione linguistica con la Asl sud-est della Toscana, per gestire l'accesso alle cure per gli stranieri che sono in difficoltà con le nuove procedure.

Mediatori di Oxfam saranno negli ospedali o disponibili attraverso il sito www.oxfam.it con indicazioni contro la diffusione del coronavirus in cinese, arabo, urdu, punjabi, albanese, rumeno, inglese e francese. Un decalogo di norme in più lingue anche nei centri di accoglienza per adulti e minori stranieri non accompagnati.

Altri servizi di consulenza sono attivi a distanza. E' il caso dello sportello on line a Prato che offre pure assistenza psicologica o il servizio di chiamate e videochiamate a Firenze, per informazioni, consulenze legali e fiscali fino al servizio Caf il venerdì mattina.