Zingaretti,opera Covid2 hospital Gemelli

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Attivo da oggi il Covid2 Hospital al Columbus Gemelli, una risposta eccezionale in pochi giorni.

Grazie a tutti gli operatori che sono in prima linea con generosità. Oggi un altro passo concreto nella costruzione della rete contro il coronavirus. Ora avanti in tempi rapidi con l'apertura del Covid3 e Covid4 Hospital". Lo scrive su Twitter il segretario Pd e presidente del Lazio Nicola Zingaretti.