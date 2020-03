Trano (M5S), serve Stato emergenza

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "In piena emergenza Coronavirus la priorità è tutelare la salute degli italiani. Allo stesso tempo però è necessario continuare a fare il massimo anche per il nostro sistema produttivo. Ne ero convinto prima e ne sono più convinto oggi.Ritengo che il Governo, come sollecita l'associazione degli industriali, debba prendere in considerazione la dichiarazione dello Stato di emergenza, che ci metterebbe al riparo dalle penali internazionali". Lo afferma Raffaele Trano, presidente della Commissione finanze della Camera.

"Le sanzioni sarebbero il colpo di grazia alla nostra economia. Mantenendo alta l'attenzione e ascoltando quotidianamente chi lavora anche in una situazione così difficile sui territori, sono certo che ce la faremo. Non c'è più spazio per le polemiche politiche. Questi sono i giorni dell'unità nazionale e a questo lavorerò senza sosta", conclude.