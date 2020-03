Zingaretti, chi può doni il sangue

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Ciao, io per ora non posso farlo.

Ma invito tutti a donare il sangue, ce n'è bisogno per le sale operatorie. Si può fare in piena sicurezza e il sangue verrà ovviamente analizzato prima dell'utilizzo. Tutte e tutti coloro che possono vadano a donare: è questo il momento". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti su Fb.