Coronavirus: la federazione europea dei cinesi dona forniture mediche

La Federazione europea delle associazioni cinesi d'oltremare (European Overseas Chinese Association) ha donato forniture mediche all'Italia, in considerazione dell'espansione nel nostro paese dalla fine di febbraio della nuova polmonite coronarica, il coronavirus. "Come il più grande gruppo di cinesi d'oltremare in Europa - sottolineano - crediamo che dovremmo dare l'esempio in questo momento e aggiungere questa donazione agli scambi amichevoli tra La Cina e l'Italia".

Il 2 marzo il segretario generale Cao Yanling ha incaricato il leader del Comitato Esecutivo italiano Jiang Zhongnan di visitare l'ospedale del centro infezioni in Italia, lo Spallanzani a Roma, e di discutere con il presidente Francesco Vaia la donazione di beni come mascherine, occhiali e indumenti protettivi e altre forniture mediche in Italia. Su richiesta della Protezione Civile Italiano, le forniture mediche sono state donate il 9 marzo alla Ares 118 azienda Regionale emergenza sanitaria di soccorso medico Lazio.