Conte, 25 mld stanziati per emergenza

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm.

"Sono lieti del clima che si sta definendo a livello europeo", aggiunge.