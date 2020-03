Referendum: M5S, rinvio scelta giusta

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Il rinvio del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, che si sarebbe dovuto svolgere il 29 marzo, è una scelta seria, responsabile e condivisibile.

Noi che abbiamo voluto e votato 4 volte in Parlamento per il taglio dei parlamentari, comprendiamo appieno le ragioni di questo spostamento decise dal Governo. In una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, non ci sarebbero state le possibilità di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un'informazione adeguata. Noi abbiamo sempre fatto della trasparenza e della partecipazione le nostre bandiere." Lo scrive il M5S sul blog delle stelle.