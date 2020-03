Liguria: Crimi, promuoviamo confronto

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Il percorso di confronto che avvieremo, come già ho avuto modo di chiarire, avrà come precondizione quella di mettere al centro i temi, i progetti, le azioni concrete, le cose da fare e alcuni punti imprescindibili che abbiamo già indicato". Lo scrive in un post pubblicato su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi. "A partire da domani, quindi, ci faremo promotori di un confronto aperto a tutte le realtà intenzionate a realizzare un vero cambiamento in Liguria", spiega Crimi.