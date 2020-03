"Per ora è confermato ma questa è la settimana per decidere se confermarlo o spostarlo a maggio insieme alle regionali. Decidiamo entro giovedì. Certo si deve dare la possibilità che ci sia campagna informativa dovunque, anche nelle zone rosse. E' una valutazione da fare nei prossimi giorni ma certo è un grande passaggio di riforma istituzionale". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a Skytg24 Start a proposito del referendum al momento previsto per il 29 marzo.