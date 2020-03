Conte convoca domani ministri alle 10

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per domattina alle 10 una riunione con tutti i ministri per discutere delle prossime misure da adottare per far fronte alle ricadute dell'emergenza Coronavirus. Lo si apprende da più fonti di governo. Nella convocazione, a quanto viene riferito, viene spiegato che il tavolo con tutti i ministri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, servirà a discutere delle misure economiche da mettere in campo, in vista del tavolo convocato alle 16 a Palazzo Chigi con le parti sociali.