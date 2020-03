Caso Guidesi domani in Giunta Camera

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - La vicenda del deputato della Lega Guido Guidesi, costretto a non partecipare alle sedute della Camera e a non votare perché in auto-isolamento a Codogno, sarà affrontata domani dalla Giunta per il Regolamento, dopo che un primo confronto tra i gruppi è avvenuto all'ultimo ufficio di Presidenza.

Il presidente Roberto Fico domani incardinerà la discussione in Giunta lasciando spazio ad un primo giro di tavolo, senza avanzare alcuna proposta preventiva. Nei giorni scorsi Guidesi è stato prima considerato assente, poi il Presidente lo ha considerato "in missione", vale a dire una assenza giustificata, che abbassa il quorum in Aula. Una soluzione che all'ufficio di presidenza è stata giudicata "non soddisfacente" dal capogruppo della Lega Ricardo Molinari. C'è chi ritiene che Guidesi, se non è affetto da Coronavirus, possa uscire dalla zona rossa e partecipare ai lavori della Camera. Le prerogative del parlamentare, è il ragionamento, sono costituzionalmente tutelate e non possono essere compresse.