Camera, da oggi termoscanner a chi entra

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Personale sanitario con termoscanner da stamattina controlla agli ingressi della Camera tutti le persone che entrano, sia parlamentari che dipendenti e giornalisti. Attive anche le altre misure di prevenzione messe in opera nei giorni scorsi, come i distributori di disinfettante per le mani agli ingressi, e i fazzolettini di carta.

Il limite di temperatura corporea da non superare per poter accedere nei palazzi della Camera è di 37,5 gradi. Finora solo alcune persone lo hanno superato di uno o due decimali ma, una volta riuscite e una volta abbassata all'aperto la temperatura corporea, hanno potuto superare il successivo vaglio del termoscanner.